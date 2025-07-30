Украинский боксер Александр Усик впервые после реванша против Дюбуа приехал в Украину.

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщил президент футбольного клуба ЮКСА Сергей Лесник в Instagram.

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"Сегодня была возможность встретиться с чемпионом, поблагодарить его за победу, пожать руку и получить фото на память. Пообещал себе посетить его следующий бой.

Молимся и верим, что так, как упал Дюбуа, так будет отправлен в нокаут и Путин нашим чемпионом – ВСУ", – подписал Лесник совместное фото с Усиком.

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