Александр Усик занял 4-е место в рейтинге лучших боксеров ХХІ века от ESPN.

ESPN опубликовало рейтинг лучших боксеров ХХІ века – тех, кто выходил в ринг с 2000 года.

В топ-5 попал абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24–0, 15 KO), который занял 4-е место. Впереди украинца только легенды современного бокса – Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо и Бернард Хопкинс. Пятерку замкнул мексиканец Сауль Альварес.

В список вошли еще трое представителей Украины. Василий Ломаченко расположился на 14-й позиции, а братья Виталий и Владимир Кличко заняли 19-е и 22-е места соответственно.

Таким образом, сразу четыре украинских боксера оказались среди 25 сильнейших боксеров мира за последние два десятилетия, что подчеркивает значительный вклад Украины в мировой бокс.

Полный топ от ESPN выглядит так:

1. Флойд Мейвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Бернард Хопкинс

4. Александр Усик

5. Сауль Альварес

6. Андре Уорд

7. Теренс Кроуфорд

8. Хуан Мануэль Маркес

9. Рой Джонс

10. Наоя Иноуэ

11. Геннадий Головкин

12. Джо Кальзаге

13. Эрик Моралес

14. Василий Ломаченко

15. Оскар Де Ла Хойя

16. Роман Гонсалес

17. Тайсон Фьюри

18. Мигель Анхель Котто

19. Виталий Кличко

20. Марко Антонио Баррера

21. Кэти Тейлор

22. Владимир Кличко

23. Кларисса Шилдс

24. Рональд Райт

25. Тимоти Брэдли

