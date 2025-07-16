Усик узнал свою позицию в новом рейтинге Р4Р по версии The Ring перед реваншем с Дюбуа
Александр Усик остается самым влиятельным боксером на планете.
Объединенный чемпион супертяжелого дивизиона Усик занимает первое место в обновленном рейтинге авторитетного журнала The Ring.
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Лишь одно изменение произошло в десятке лучших боксеров современности независимо от весовой категории по версии The Ring. Американец Шакур Стивенсон на прошлой неделе в третий раз успешно отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, выиграв по очкам у грозного претендента-панчера Уильяма Сепеду из Мексики, после чего вошел в реестр.
Стивенсон вытеснил из топ-10 действующего чемпиона WBC полутяжелого дивизиона Давида Бенавидеса. Он, как известно, в нынешнем году провел один бой – в феврале победил Давида Морреля.
Рейтинг Р4Р по версии The Ring (на 16.07.2025)
1. Александр Усик (Украина / 23-0, 14 КО)
2. Наоя Иноуэ (Япония / 30-0, 27 КО)
3. Теренс Кроуфорд (США / 41-0, 31 КО)
4. Дмитрий Бивол (Россия / 24-1, 12 КО)
5. Артур Бетербиев (Россия / 21-1, 10 КО)
6. Дзунто Накатани (Япония / 31-0, 24 КО)
7. Джесси Родригес (США / 21-0, 14 КО)
8. Сауль "Канело" Альварес (Мексика / 63-2-2, 39 КО)
9. Кен Широ (Япония / 25-1, 16 КО)
10. Шакур Стивенсон (США / 24-0, 11 КО)
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