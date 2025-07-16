Объединенный чемпион супертяжелого дивизиона Усик занимает первое место в обновленном рейтинге авторитетного журнала The Ring.

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Лишь одно изменение произошло в десятке лучших боксеров современности независимо от весовой категории по версии The Ring. Американец Шакур Стивенсон на прошлой неделе в третий раз успешно отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе, выиграв по очкам у грозного претендента-панчера Уильяма Сепеду из Мексики, после чего вошел в реестр.

Стивенсон вытеснил из топ-10 действующего чемпиона WBC полутяжелого дивизиона Давида Бенавидеса. Он, как известно, в нынешнем году провел один бой – в феврале победил Давида Морреля.

Рейтинг Р4Р по версии The Ring (на 16.07.2025)

1. Александр Усик (Украина / 23-0, 14 КО)

2. Наоя Иноуэ (Япония / 30-0, 27 КО)

3. Теренс Кроуфорд (США / 41-0, 31 КО)

4. Дмитрий Бивол (Россия / 24-1, 12 КО)

5. Артур Бетербиев (Россия / 21-1, 10 КО)

6. Дзунто Накатани (Япония / 31-0, 24 КО)

7. Джесси Родригес (США / 21-0, 14 КО)

8. Сауль "Канело" Альварес (Мексика / 63-2-2, 39 КО)

9. Кен Широ (Япония / 25-1, 16 КО)

10. Шакур Стивенсон (США / 24-0, 11 КО)

The Ring’s latest pound for pound rankings:



Shakur Stevenson enters at No. 10 after his masterful performance against William Zepeda at Ring III.



Who do you think should be higher or lower pic.twitter.com/yG5x7D4Up6 — Ring Magazine (@ringmagazine) July 16, 2025

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