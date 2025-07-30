Украинец Александр Усик до сих пор находится в топе боксеров от журнала The Ring.

Авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг лучших бойцов мира независимо от весовой категории. Список уже опубликовали на официальном сайте.

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Александр Усик остался на первом месте в рейтинге P4P после мощного нокаута Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира.

А вот Даниэль после поражения потерял 3 позиции в рейтинге супертяжей и теперь лишь пятый. В топ-10 боксеров независимо от весовой категории британец вообще отсутствует.

Рейтинг боксеров независимо от весовой категории

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Дзунто Накатани

8. Сауль Канело Альварес

9. Кенширо Тераджи

10. Шакур Стивенсон

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