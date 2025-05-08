Авторитетное в мире бокса издание The Ring представило обновленную версию своего рейтинга лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (Р4Р).

Бывший спарринг-партнер Дюбуа – о реванше британца с Усиком: "Выиграет решением судей"

Первое место по-прежнему занимает украинец Александр Усик – действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO.

На вторую позицию поднялся абсолютный чемпион мира во втором легком весе Наоя Иноуэ из Японии.

Замыкает тройку лучших чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе, а также бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд из США.

В топ-10 также входят Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев (Канада), Джесси Родригес (США), Дзунто Накатани (Япония), Сауль Альварес (Мексика), Кен Широ (Япония) и Дэвид Бенавидес (США).

"Братья Кличко дали шанс всем украинским боксерам": Усик отметил роль легенд в развитии молодых спортсменов