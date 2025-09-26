Усик узнал свое место в обновленном рейтинге The Ring – экс-соперник Александра получил болезненное исключение
Журнал The Ring объявил новую версию собственного реестра лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
Действующий абсолютный чемпион хевивейта Александр Усик (24-0, 15 КО) остается во главе рейтинга.
Первую позицию в регулярном реестре занимает британец Тайсон Фьюри, который, как известно, в начале 2025 года после двух поражений от Усика объявил о завершении своей карьеры.
Совсем исчез из рейтинга британский боксер Энтони Джошуа. Причина – отсутствие его боев в последнее время. Он последний раз выходил на ринг в марте 2024 года – сенсационно проиграл нокаутом земляку Даниэлю Дюбуа.
Рейтинг супертяжелого дивизиона от The Ring
Чемпион – Александр Усик
1. Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО)
2. Джозеф Паркер (36-3, 24 КО)
3. Агит Кабаел (26-0, 18 КО)
4. Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО)
5. Филип Хргович (19-1, 14 КО)
6. Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)
7. Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО)
8. Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО)
9. Мозес Итаума (13-0, 11 КО)
10. Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО)
