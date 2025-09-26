Действующий абсолютный чемпион хевивейта Александр Усик (24-0, 15 КО) остается во главе рейтинга.

Усик потерял лидерство в новом рейтинге лучших боксеров мира

Первую позицию в регулярном реестре занимает британец Тайсон Фьюри, который, как известно, в начале 2025 года после двух поражений от Усика объявил о завершении своей карьеры.

Совсем исчез из рейтинга британский боксер Энтони Джошуа. Причина – отсутствие его боев в последнее время. Он последний раз выходил на ринг в марте 2024 года – сенсационно проиграл нокаутом земляку Даниэлю Дюбуа.

Рейтинг супертяжелого дивизиона от The Ring

Чемпион – Александр Усик

1. Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО)

2. Джозеф Паркер (36-3, 24 КО)

3. Агит Кабаел (26-0, 18 КО)

4. Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО)

5. Филип Хргович (19-1, 14 КО)

6. Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО)

7. Чжан Чжилей (27-3-1, 22 КО)

8. Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО)

9. Мозес Итаума (13-0, 11 КО)

10. Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО)

