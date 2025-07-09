Действующий объединительный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик вошел в десятку лучших представителей хевивейта в истории по версии платформы DAZN – транслятора предстоящего реванша украинца с британцем Даниэлем Дюбуа.

Трилогия Усика и Фьюри – известный промоутер подтвердил договоренность по супермегафайту

Украинец занял девятую позицию в рейтинге. Список лучших возглавил легендарный американец Мухаммед Али. В первую тройку также вошли Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. За ними расположились Ларри Холмс и Майк Тайсон.

Шестая позиция у Джо Фрейзера, седьмая – у Джорджа Формана, восьмое место у Джо Луиса. Далее, напомним, идет Усик, а топ-10 замыкает Рокки Марчиано.

В рейтинг, как видим, не попали бывшие соперники Александра Усика – Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа.

"Бой с тенью": Усик вышел на финишную прямую в подготовке к реваншу с Дюбуа (ВИДЕО)