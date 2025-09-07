WBO предоставит Усику 90 дней для продолжения переговоров, ведь соперником должен быть временный чемпион организации, сообщил президент WBO Густаво Оливьери. Сейчас им является Джозеф Паркер, который 25 октября будет драться против Фабио Уордли.

Усик ждет: претендент на бой с украинцем официально получил следующего соперника

"Усик должен следующим драться с временным чемпионом WBO, без каких-либо промежуточных поединков. Невыполнение этого обязательства приведет к немедленному применению всех соответствующих правил и положений WBO", – приводит слова Оливьери WorldBoxingNews.

Напомним, бой Паркер – Усик уже был санкционирован WBO, однако команда украинца обратилась с просьбой отложить переговоры из-за травмы. Президент организации заверил, что титул Усика не станет вакантным как минимум до конца 2025 года.

