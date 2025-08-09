Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало свежую десятку сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Первую позицию в рейтинге занимает абсолютный чемпион мира, обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBF в супертяжелом весе Александр Усик, сообщает Ring Magazine.

Усик получил предупреждение от босса WBO относительно следующего соперника: "Я должен играть по правилам"

Второе место занимает чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а на третьей строчке разместился обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.

Стоит отметить, что из топ-10 вылетел известный японский боксер Кен Широ, который сенсационно проиграл Рикардо Сандовалу. Его место занял чемпион полутяжелого веса Дэвид Бенавидес.

Рейтинг лучших боксеров в мире по версии The Ring:

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес (США)

7. Дзюнто Накатани (Япония)

8. Сауль Альварес (Мексика)

9. Шакур Стивенсон (США)

10. Дэвид Бенавидес (США)

Напомним, рейтинг pound for pound (P4P) – это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.