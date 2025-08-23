– Александр уже встретился со всеми крутыми бойцами в двух дивизионах – крузервейте и хевивейте. Поэтому я бы хотела, чтобы он, находясь на олимпе, объявил о завершении своей карьеры. Я чувствую именно так, ведь хорошо понимаю Усика. Он всю свою взрослую жизнь постоянно тренируется и соревнуется, и так по кругу. Уже хочется, чтобы он просто пожил гражданской, простой и неспортивной жизнью.

– В СМИ активно приписывают молодого Мозеса Итауму в потенциальные соперники Александру Усику. Что можете сказать по этому поводу?

– Не думаю, что в команде Итаумы согласятся на бой против Усика. Если у тебя есть бриллиант, то дай ему вызреть, развивай его пошагово, а не бросать сразу на растерзание Усику. Это полный бред, – сказала Шатерникова в интервью 24 канала.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера. Украинец попросил WBO отсрочить бой из-за травмы спины.

19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Александр стал первым боксером со времен Мохаммеда Али, кому покорилось это достижение.

