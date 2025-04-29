Команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа сразу взялись накручивать напряжение после подтверждения реванша за звание абсолютного чемпиона в хевивейте.

Очередной спор вспыхнул между украинским чемпионом и Джорджем Фоксом – бывшим хевивейтером и сыном тренера Даниэля Дюбуа.

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Британец в очередной раз начал доказывать Усику, что удар ниже пояса в первом бою был легальным. Александр приводил свои аргументы, а в конце предложил Фоксу после реванша с Дюбуа сойтись в центре Лондона "стенка на стенку" по 4 члена из каждой команды. Ответ Джорджа был дерзким.

"Мне бы это очень понравилось, поверь мне, брат. Но я скажу тебе одно. Бокс – это бокс, но вот жизнь это совсем другая штука. В жизни я вырву глаза из твоей головы, а твой язык будет высунут изо рта. Можешь забыть об этой идее, оставайся в боксе", – рассказывал Фокс, вызвав улыбку Усика.

️George Fox (heavyweight boxer and son of Don Charles) clashes with Oleksandr Usyk who challenges him to a 4vs4 street fight!pic.twitter.com/Q56IEKz9G7 — Dev Sahni (@devsahni) April 28, 2025

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Первый бой между боксерами в 2023 году завершился победой украинца техническим нокаутом в 9 раунде.