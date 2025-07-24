Усик укрепил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира – конкуренты у Александра те же самые
Александр Усик возглавляет реестр ESPN независимо от весовой категории (P4P).
Двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе после уверенной досрочной победы над британцем Даниэлем Дюбуа в реванше продолжает занимать первую позицию в рейтинге авторитетного американского телеканала ESPN.
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Усик, как и до этого, опережает японца Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которые входят в первую тройку.
В десятке свои позиции улучшили два американских боксера – обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся на седьмое место, а чемпион WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес теперь идет пятым.
Лучшие боксеры современности по версии ESPN независимо от весовой категории
1 (1*). Александр Усик
2 (2). Наоя Иноуэ
3 (3). Теренс Кроуфорд
4 (4). Дмитрий Бивол
5 (6). Джесси Родригес
6 (5). Артур Бетербиев
7 (10). Шакур Стивенсон
8 (7). Сауль Альварес
9 (8). Дэвид Бенавидес
10. (9) Дзюнто Накатани
* – место в предыдущем рейтинге
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