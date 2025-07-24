Двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе после уверенной досрочной победы над британцем Даниэлем Дюбуа в реванше продолжает занимать первую позицию в рейтинге авторитетного американского телеканала ESPN.

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Усик, как и до этого, опережает японца Наою Иноуэ и американца Теренса Кроуфорда, которые входят в первую тройку.

В десятке свои позиции улучшили два американских боксера – обладатель титула WBC в легком весе Шакур Стивенсон поднялся на седьмое место, а чемпион WBC во втором легчайшем весе Джесси Родригес теперь идет пятым.

Лучшие боксеры современности по версии ESPN независимо от весовой категории

1 (1*). Александр Усик

2 (2). Наоя Иноуэ

3 (3). Теренс Кроуфорд

4 (4). Дмитрий Бивол

5 (6). Джесси Родригес

6 (5). Артур Бетербиев

7 (10). Шакур Стивенсон

8 (7). Сауль Альварес

9 (8). Дэвид Бенавидес

10. (9) Дзюнто Накатани

* – место в предыдущем рейтинге

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