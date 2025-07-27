– Вы были тем, кто, имея меньшие габариты, поднялся из среднего веса в супертяжелый и выиграл титул чемпиона мира – один из немногих, кому это удалось. Как кто-то может победить Александра Усика? Должен ли это быть тот, кто поднимется в весе, а не большой природный супертяжеловес?

– Нет, более крупные ребята тоже могут его победить – просто нужен правильный план на бой. Никто из них не выходит с правильным планом. Я не собираюсь его раскрывать – это не моя работа. Но чтобы драться с Усиком, надо иметь правильный план. Если его нет – он тебя уничтожит.

Возвращение Кличко в бокс уже близко – в Кабаэла допустили бой с Владимиром и мечтают забрать пояса Усика

Если ты просто выходишь, чтобы его нокаутировать – он тебя уничтожит. Большинство из них думает: "О, он маленький, пришел из низшей весовой категории, я его вынесу". Это неправильно. Ты его не нокаутируешь. Он уже дрался с ребятами, которые били даже сильнее, чем большинство из этих супертяжеловесов, и они ничего не смогли с ним сделать. Потому что эти ребята – одни из самых сильных панчеров, которых я видел за последнее время, и даже они не дали ему настоящего сопротивления. Поэтому думать, что один удар решит все – это не сработает.

– Если мы говорим об Усике, то как бы вы его поставили в списке лучших боксеров за всю историю? На этой неделе все этим занимаются, правда же? Есть ли у вас собственное мнение по этому поводу?

– Нет, я на самом деле не имею четкого мнения по этому поводу. Но он точно в топе – где-то между седьмым и пятым местом. Потому что он достиг того, чего никому раньше не удавалось. Не говоря уже о том, что уровень супертяжелого веса сейчас не такой, как был когда-то.

Но то, как он это сделал – стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а теперь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе – это о многом говорит. Мало кто такое сделал. Поэтому сам факт, что он это сделал, уже должен ставить его в топ-5", – поделился Рой Джонс-младший в интервью talkSport.

"Русские свиньи, здесь вам не рады!": в Тбилиси устроили протесты против россиян на ЧМ по фехтованию – взрывное шоу ВИДЕО