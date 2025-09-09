Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) станет участником благотворительного матча, сообщила пресс-служба Legends Charity Game.

Основатель и генеральный директор Sport Global Расмус Соджмарк рассказал, что Усик станет единственным не футболистом, который примет участие в ивенте, которое состоится в Лиссабоне.

"Все остальные участники – футболисты, но когда Александр Усик спросил, может ли он играть, ответ был: "Да"! Я большой поклонник Усика, и мне очень приятно добавить еще одну икону и легенду в команду World Legends", – заявил Соджмарк.

Партнерами Усика по команде в частности станут такие легенды как Эдвин ван дер Сар, Христо Стоичков и Алессандро Дель Пьеро. За сборную легенд Португалии сыграют Луиш Фигу, Рикарду Куарежма, Пепе, Элдер Поштига, Нуну Гомеш.

Несколько участников будущего матча после начала полномасштабного вторжения России в Украину посещали Россию, где работали на определенных агитационных мероприятиях. Это Кафу, Марко Матерацци, Георгиос Карагунис.

