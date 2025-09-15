Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик выйдет на поле в составе Мировых Легенд против Легенд Португалии в благотворительном матче.

В понедельник, 15 сентября, на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне состоится благотворительный матч Легенд Португалии против Мировых Легенд. Событие соберет звезд мирового спорта и имеет целью собрать более 1 миллиона евро для благотворительных организаций, среди которых - Украинский Красный Крест.

Усик изменил свой прогноз относительно победителя супербоя Канело – Кроуфорд: "Он умнее"

Особое внимание украинских болельщиков привлекает участие в матче абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, который выйдет на поле в составе Мировых Легенд, среди которых 3 обладатели "Золотого мяча" – Христо Стоичков, Кака и Майкл Оуэн. Отметим что состав Легенд Португалии интересен тем, что кроме еще одного обладателя "Золотого мяча" – Луиша Фигу, там фигурирует Нани, который недавно зашкварился участием в российской медиа-лиге.

Состав сборной Легенд Португалии:

Тренер: Коштинья.

Игроки: Рикарду Карвалью, Элизеу, Дани, Нани, Паулета, Витор Байя, Фабиу Коэнтрау, Бруну Алвеш, Симау Саброза, Рикарду Куарежма, Бету, Босингва, Луиш Фигу, Манише, Нуну Гомеш, Пепе, Жорже Андраде, Деку, Тьягу Мендеш, Элдер Поштига.

Состав сборной Мировых Легенд:

Тренер и игрок: Роберто Карлос.

Игроки: Хавьер Дзанетти, Кака, Георге Хаджи, Хенрик Ларссон, Петр Чех, Карлес Пуйоль, Юрий Джоркаефф, Йоргос Карагунис, Майкл Оуэн, Эдвин ван дер Сар, Джон Терри, Гаиска Мендьета, Марек Гамшик, Хавьер Савиола, Марко Матерацци, Кристиан Карембе, Красимир Балаков, Алессандро Дель Пьеро, Христо Стоичков.

Топ-промоутер советует Усику завершить карьеру: "В определенный момент настигнет каждого"