Усик стал главным героем нового клипа известного украинского певца – ВИДЕО
11:02 - Читати українською
Артем Пивоваров выпустил клип на песню Fight for Life.
Действующий чемпион мира по боксу WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0; 14 КО) предстал в клипе в образе главного героя.
"Даже Фьюри не удалось сделать это": известный промоутер оценил шансы Усика и Дюбуа в реванше
Как известно, вечером в субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли Усик проведет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будет стоять титул абсолютно чемпионата хэвивейта.
В августе 2023 года Александр Усик выиграл у Дюбуа первый бой. Украинец победил досрочно нокаутом в девятом раунде.
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