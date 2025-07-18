Действующий чемпион мира по боксу WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0; 14 КО) предстал в клипе в образе главного героя.

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Как известно, вечером в субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли Усик проведет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будет стоять титул абсолютно чемпионата хэвивейта.

В августе 2023 года Александр Усик выиграл у Дюбуа первый бой. Украинец победил досрочно нокаутом в девятом раунде.

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