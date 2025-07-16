– Ты снова встретишься с Дюбуа. Его команда вспоминает удар ниже пояса в первом бою. Как думаешь, будет что-то подобное на этот раз?

– Я готов к любым ситуациям. Но я не думаю о первом бое. Это прошлое. Сейчас у нас новый бой. Возможно, Даниэль сделает это снова. Но для меня это не имеет значения. Я уже давно тренируюсь. У меня хорошая защита.

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– Слишком много они думают о прошлом?

– Да. Послушайте, я сейчас не думаю о своем предыдущем бое за титул абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри. Я не думаю о своем бое с Муратом Гассиевым. Это все было в прошлом.

Я когда-то читал историю о футбольном клубе Ливерпуль. После того, как они выиграли Лигу чемпионов, никто не вспоминал о том, что было вчера. Потому что это уже прошлое. Мы все должны двигаться вперед. Вчера было воскресенье, сегодня понедельник и так далее. Я не возвращаюсь ко вчерашнему дню. Я живу настоящим, – заявил Александр Усик в интервью для The Stomping Ground.

Напомним, что матч реванш Усика против Дюбуа состоится 19 июля на арене Уэмбли.

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