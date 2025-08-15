"Усик вчера прислал письмо, в котором отметил, что попросил о продлении контракта из-за травмы, прежде чем ему было приказано что-то делать. Что бы ни произошло, факт таков, что Джозеф Паркер или будет драться как чемпион, если Усик освободит место, или он будет драться с Усиком за титул.

WBO опубликует заявление по этому поводу в ближайшее время, мне неофициально сказали, какова позиция организации. Что бы ни случилось, факт заключается в том, что Джозеф Паркер или будет драться с Усиком за титул, или получит статус чемпиона, если Усик освободит пояс", – рассказал промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии SkySports.

Напомним, еще в марте этого года WBO обязала Александра провести переговоры о назначении даты обязательного боя-защиты титула с временным чемпионом мира Джозефом Паркером. Однако из-за боя против Дюбуа организация отсрочила защиту для Усика, а в конце июля WBO обязала боксеров в течение 30 дней провести переговоры о поединке.

