Александр Усик рассказал, что сейчас не думает о сопернике, потому что сконцентрирован на том, что должна прилететь его жена Екатерина.

Объединенный чемпион супертяжелого дивизиона признался, что с нетерпением ждет встречи с женой, потому что не видел ее три месяца. Впрочем, по словам Александра, он не все, что хочет, сможет сделать с Екатериной.

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"Я вообще не думаю сейчас о своем сопернике. Моя жена приедет в Лондон на этот бой. Я ее не видел три месяца. Я хочу ее обнять и выпить чаю Пуэра, но я не могу его пить, потому что не буду спать всю ночь, поэтому выпью газировку", – рассказал Усик Ring Magazine.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. В августе 2023 года Усик в первом бою одержал досрочную победу в девятом раунде техническим нокаутом.

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