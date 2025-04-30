Александр Усик продолжает покорять мир. В перерывах между победными боями в супертяжелом весе украинский чемпион принял участие в голливудской ленте “Разрушительная машина”, где сыграл украинского чемпиона по смешанным боевым искусствам Игоря Волчанчина.

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Фильм рассказывает о жизни соперника Волчанчина – Марка Керра, которого сыграет звездный Дуэйн Джонсон. "Скала" ради этой роли изменился до неузнаваемости и неожиданно поразил критиков своей игрой. Также в фильме, кроме Усика, сыграет номинантка премии Оскар Эмили Блант. Фильм выйдет в прокат 3 октября.

Добавим, что до Усика в кино снимался другой украинский боксер – Владимир Кличко. Его небольшие камео можно увидеть в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена" и "Кровью и потом" с тем же Дуэйном Джонсоном.

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