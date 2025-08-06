Украинский боксер Александр Усик, который является уже двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, остается лидером обновленного рейтинга боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии авторитетного издания Sports Illustrated.

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"Усик – номер один. Точка. Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, две победы над Тайсоном Фьюри, две над Энтони Джошуа и два нокаута над Дюбуа, последний из которых был более убедительным нокаутом, чем первый. Можно сколько угодно спорить о наследии Усика, но мало кто из бойцов в любой весовой категории и в любую эпоху может похвастаться таким богатым послужным списком, полным лучших соперников", – говорится в резюме Sports Illustrated к кандидатуре Усика.

Рейтинг P4P от Sports Illustrated

1. Александр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Иноуэ

4. Дмитрий Бивол

5. Джесси Родригес

6. Шакур Стивенсон

7. Сауль Канело Альварес

8. Дзунто Накатани

9. Дэвид Бенавидес

10. Артур Бетербиев

Усик, напомним, 19 июля в Лондоне выиграл нокаутом у Даниэля Дюбуа и во второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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