Усик снялся в рекламе новой коллекции известного бренда – в его куртке Александр выходил бить Дюбуа (ВИДЕО)
Александр Усик рекламировал Stone Island.
Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) принял участие в съемках рекламы бренда одежды Stone Island.
Вместе с Усиком в ролике задействованы исполнительница Chy Cartier, итальянский актер Алессандро Борги и другие.
Stone Island – итальянский бренд мужской одежды, основан в 1982 году Массимо Ости в Раварино, неподалеку от Модены.
Усик на недавний реванш с Даниэлем Дюбуа выходил в специальной куртке Stone Island, которая была создана именно для этого момента.
