Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) принял участие в съемках рекламы бренда одежды Stone Island.

Вместе с Усиком в ролике задействованы исполнительница Chy Cartier, итальянский актер Алессандро Борги и другие.

Stone Island – итальянский бренд мужской одежды, основан в 1982 году Массимо Ости в Раварино, неподалеку от Модены.

Усик на недавний реванш с Даниэлем Дюбуа выходил в специальной куртке Stone Island, которая была создана именно для этого момента.

