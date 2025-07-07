Александр Усик признался, что проведет еще два поединка.

Объединенный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик заявил, что приближается момент, когда он поставит точку в своей профессиональной карьере и повесит перчатки на гвоздь.

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"Бог дает мне возможность – я ее использую. Моя цель – в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, я люблю тренировки, я люблю тяжелые тренировки.

У меня осталось два поединка: с Дюбуа и кто будет дальше – не знаю", – рассказал Усик в интервью экс-чемпиону мира Карлу Фрэмптону для DAZN Boxing.

Как известно, 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится реванш между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. В августе 2023 года Усик выиграл у Дюбуа нокаутом в девятом раунде.

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