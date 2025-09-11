Александр Усик поделился ожиданиями от одного из самых громких боев года – поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Канело Альваресом, который состоится 13 сентября в США.

Потенциальный соперник Усика оценил свои шансы в бою против украинца: "Я могу разгромить всех"

Украинский супертяж, который ранее неоднократно называл Кроуфорда лучшим боксером современности, снова выразил свою поддержку американцу.

"Я скажу, что Теренс победит. Очень умный боксер, много умеет в ринге. Альварес, конечно, больше и мощнее, отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда", – цитирует Усика TalkSport.

В случае победы Кроуфорд войдет в историю как первый боксер, который получит звание абсолютного чемпиона мира сразу в трех разных весовых категориях.

В команде Усика прокомментировали решение WBO и отреагировали на сомнения в травме украинца