Усик сделал мощный анонс реванша с Дюбуа за абсолют: "Мама, смотри!"
7 июля 17:25 - Читати українською
Александр Усик настраивается на очередной большой момент в своей карьере.
Украинец сделал эмоциональный анонс за две недели до реванша против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.
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Усик опубликовал фотографию, где он величественно раскинул руки и стоит перед несколькими экранами. На них изображено детское фото Александра с мамой, а также выдающиеся моменты карьеры. "Смотри, мама, я умею летать! 2 недели до Безоговорочного", – написал украинский чемпион.
Напомним, 19 июля Усик на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне встретится с Даниэлем Дюбуа, владеющим поясом IBF. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
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