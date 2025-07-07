Александр Усик настраивается на очередной большой момент в своей карьере.

Украинец сделал эмоциональный анонс за две недели до реванша против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Усик заговорил о завершении карьеры – признался, сколько боев еще планирует

Усик опубликовал фотографию, где он величественно раскинул руки и стоит перед несколькими экранами. На них изображено детское фото Александра с мамой, а также выдающиеся моменты карьеры. "Смотри, мама, я умею летать! 2 недели до Безоговорочного", – написал украинский чемпион.

Напомним, 19 июля Усик на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне встретится с Даниэлем Дюбуа, владеющим поясом IBF. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.