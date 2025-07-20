Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа, снова собрал все главные пояса супертяжелого веса (WBC, WBA, IBF и WBO) и вернул себе звание абсолютного чемпиона. Впрочем, вскоре 38-летний Усик рискует потерять этот статус без боя, как это уже было в 2024-ом. Тогда Усик оставил вакантным пояс IBF ради проведения реванша с Тайсоном Фьюри.

Усик – Дюбуа 2 – видеообзор боя, который снова сделал украинца абсолютным чемпионом

Теперь Александр обязан проводить защиту по линии WBO (Всемирная боксерская организация) против обязательного претендента Джозефа Паркера. Бой с новозеландцем должен был состояться еще перед поединком против Дюбуа, однако WBO согласилась "подвинуться" на определенный срок. После возвращения абсолюта Усик все же должен драться с Паркером или же снова жертвовать одним поясом. Промоутер Джозефа, Дэвид Хиггинс, заявил, что уже получил соответствующее обещание от WBO.

Усик в комментарии после поединка с Дюбуа упомянул Паркера в списке возможных следующих соперников. Также украинец не исключает боев с Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой, но сначала хочет отдохнуть несколько месяцев с семьей.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона