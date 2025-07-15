– Тайсон Фьюри в Стамбуле заявил, что хочет устроить третий бой с вами.

– Мне не нравится Тайсон Фьюри. Он поддерживает парня, который помогает убивать украинцев – Умара Кремлева. Это плохой парень, который помогает армии РФ. Это мое мнение, но, к сожалению, Тайсон почему-то поддерживает его.

Дюбуа крикнул в лицо Усику во время дуэли взглядов – ВИДЕО провокации

Тайсон Фьюри – не бедный, он богатый, но я не знаю, почему он это все делает. Я не могу осуждать Тайсона, но просто не знаю, что с ним происходит.

Он хочет третий поединок? Я не думаю сейчас о нем. Фьюри рассказывает уже что-то о бое в 2026, бегает, кричит, но он сумасшедший. Тайсон, мы поговорим после боя (против Дюбуа), – заявил Усик в интервью The Stomping Ground.

Напомним, что Тайсон Фьюри недавно зашкварился встречей с президентом IBA Умаром Кремлевым, а также репостил сообщения, в которых прославлялись действия Путина и РПЦ.

Фьюри зашкварился репостом сообщения о Путине