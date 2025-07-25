Двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Усик признался, что пообещал чемпионский титул Даниэлю Дюбуа после победы над ним в реванше.

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"Я сказал Дюбуа: "У тебя еще будет шанс выиграть пояс, но после того, как я уйду". Парень просто пропустил панч Иван, расстроился и по-человечески было желание его поддержать", – рассказал Усик в видео на YouTube-канале "ПравдаТУТ Львов".

Реванш между Усиком и Дюбуа состоялся 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли и завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде.

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