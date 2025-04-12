Александр Усик с нетерпением ожидает, когда на широкие экраны выйдет лента с его участием.

В мае 2024 года стало известно, что украинский чемпион по боксу получит роль в фильме "The Smashing Machine" ("Разрушительная машина"). Усик сыграл легендарного земляка Игоря Вовчанчина – бывшую звезду организации PRIDE, которая в девяностых-нулевых проводила бои в Японии. Главный герой "The Smashing Machine" – другой культовый боец ММА Марк Керр, которого воплотил голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон.

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"С детства мечтал о кино... Это было круто. "Скала" – невероятный человек. Как и вся съемочная команда – настоящие профессионалы", – цитирует Усика sportbusiness.

По словам украинца, "The Smashing Machine" – фильм о сильных эмоциях, которые заставляют переживать, сочувствовать и вдохновляться. Премьера ленты в США запланирована на 3 октября 2025 года.