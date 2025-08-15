"Сегодня весь мир будет наблюдать за событиями на Аляске. Но встреча президента Трампа с Путиным – это не боксерский поединок за титул абсолютного чемпиона, не шоу и даже не деловые переговоры. Мы все хотим мира – крепкого и стабильного. Мы хотим расти как люди и как нация, экономически и технологически, живя в мире и христианской любви. Не в страхе и терроре. Я хочу, чтобы дети не только в Украине, но и в остальной Европе и Соединенных Штатах жили без этого страха.

И чтобы это произошло, именно Россия должна испытывать страх. Враг должен знать: каждый шаг вперед будет мучительным и бессмысленным. Это единственный способ остановить того, кто не признает ни правил, ни чести. Настоящий мир наступит лишь когда враг поймет: он не пойдет дальше, когда каждый его удар встретит еще более сильный контрудар, когда цена наступления станет слишком высокой.

Я часто говорю: "Если бы размер имел значение, царем зверей был бы слон". Да, Россия велика. Но Соединенные Штаты – это лев. И сейчас именно Дональд Трамп может показать россиянам, кто настоящий король джунглей. И кто имеет настоящую власть. Поэтому сегодня я ваш болельщик, господин Президент. Я надеюсь на вашу победу – нокаутом", – приводит слова Усика журналистка Кейтлин Дурнбос.

