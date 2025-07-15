– В своей карьере ты победил многих великих британских супертяжеловесов. Дважды Энтони Джошуа, дважды Тайсон Фьюри. Теперь это Дюбуа во второй раз. Будет ли это более тяжелый бой, чем в 2023-м?

– Не знаю.

– Насколько опасен для тебя Даниэль Дюбуа на этот раз?

– Даниэль – молодой парень, он опасен всегда. Потому что он имеет хороший удар и прекрасные боксерские навыки. Я должен быть осторожным, потому что это бокс. Но я готовился к этому бою. Посмотрим в субботу.

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– Ты думаешь, он снова будет нацелен на твой корпус в субботу вечером?

– Конечно. Это бокс. Я думаю, да. Но я готов.

– Ты нокаутируешь его и на этот раз? Или это будет бой на 12 раундов?

– Слушайте, я всегда готовлюсь к 12 раундам, мы с тренером, с командой. Но если будет шанс, я сделаю это.

– Ты веришь, что остановишь Дюбуа?

– Да, конечно, – заявил Александр Усик в интервью для talkSPORT Boxing.

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