Уже через два месяца, 19 июля, в Лондоне состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между Александром Усиком на Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер накануне опубликовал очередной пост в социальной сети Instagram.

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На фото Александр держит в руках все свои пояса и стоит на фоне ангела. "Я не боюсь ничего, кроме Господа Бога. Я боюсь Его, потому что люблю Его", – подписал фотографию Усик.

Напомним, последний раз Усик выходил на ринг в декабре прошлого года, когда во второй раз одолел Тайсона Фьюри единогласным решением судей. С Дюбуа Александр впервые встречался в августе 2023-го во Вроцлаве, нокаутировав британца в 9-м раунде.

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