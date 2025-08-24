23 августа на стадионе имени Банникова в Киеве состоялась благотворительная футбольная игра между Металлистом 1925 и Хартией. сообщает пресс-служба Металлиста 1925. В матче приняли участие много известных людей, в частности певец Святослав Вакарчук, поэт Сергей Жадан, боксер Александр Усик и дзюдоистка Дарья Билодид.

Металлист 1925 приобрел право на проведение этого матча за "200 тысяч долларов США". Все средства были направлены на закупку современного беспилотного комплекса "Fly Eye 2.0" для подразделений, которые защищают Харьковщину.

"Для нас участие в этом матче было не просто спортивным событием, а важной миссией. Мы выиграли право на его проведение на благотворительном аукционе, а все средства были направлены на поддержку воинов, которые защищают Харьковщину. Но не менее важно для нас было передать это право тем, кто сегодня больше всего нуждается в радости и светлых эмоций – детям нашего региона, пострадавших от войны.

Мы искренне сочувствуем малышам, которые пережили такие тяжелые испытания, и очень хотели подарить им ощущение праздника, возможность увидеть любимых звезд и почувствовать, что о них помнят и заботятся. Надеемся, что этот матч стал для них источником радости, вдохновения и незабываемых впечатлений, которые останутся с ними надолго", – сказал президент Металлиста 1925 Богдан Бойко.

