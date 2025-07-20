Александр Усик развлекал публику шутками после уверенной победы над Даниэлем Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона хевивейта.

"Мы готовили комбинации. Вы знаете, название удара – это "Иван". Вот этот удар левой. Сперва хук, а потом "Иван".

Усик – Дюбуа 2 – видеообзор боя, который снова сделал украинца абсолютным чемпионом

Что это значит? Это украинское имя. Вы знаете, Иван – это коренастый парень, который живет в селе, работает на ферме. Крепкий такой казак. "Как тебя зовут? Иван". Это тяжелый удар", – рассказал Усик на пресс-конференции после поединка.

Напомним, для 38-летнего украинца это вторая победа нокаутом в супертяжах. Предыдущая была также против Дюбуа 2 года назад.

Усик розповів, що нокаутував Дюбуа секретним ударом, який має назву «Іван»



«Цей удар називається “Іван”. Іван — це міцний український чоловік, який живе в селі й працює на фермі. Великий чоловік, як козак» pic.twitter.com/6EEhmD0cqB — Breaking News (@breakingUAnews) July 20, 2025

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона