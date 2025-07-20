Усик придумал забавное название удару, которым прибил Дюбуа (ВИДЕО)
Александр Усик развлекал публику шутками после уверенной победы над Даниэлем Дюбуа в реванше за звание абсолютного чемпиона хевивейта.
"Мы готовили комбинации. Вы знаете, название удара – это "Иван". Вот этот удар левой. Сперва хук, а потом "Иван".
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Что это значит? Это украинское имя. Вы знаете, Иван – это коренастый парень, который живет в селе, работает на ферме. Крепкий такой казак. "Как тебя зовут? Иван". Это тяжелый удар", – рассказал Усик на пресс-конференции после поединка.
Напомним, для 38-летнего украинца это вторая победа нокаутом в супертяжах. Предыдущая была также против Дюбуа 2 года назад.
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