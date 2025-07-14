Объединительный чемпион хевивейта Усик (23-0, 14 КО) прилетел в Лондон, где в субботу, 19 июля, состоится его второй бой с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), которому принадлежит чемпионский пояс по версии IBF.

Канело сделал большую ставку на реванш Усик – Дюбуа – сумма впечатляет

В Великобритании Александр Усик появился вместе со своим известным талисманом – игрушечным ослом по имени Иа. Как известно, это подарок боксеру от его дочери Елизаветы. Иа стал спутником Усика накануне второго боя украинца против Энтони Джошуа и с тех пор сопровождает его на все поединки.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли. Первый бой между украинцем и британцем, который состоялся в августе 2023 года, завершился победой Усика в девятом раунде техническим нокаутом.

Стали известны точные гонорары Усика и Дюбуа за реванш – рекордные суммы