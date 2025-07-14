Александр Усик и Ричард Брэнсон (в центре) на открытии мозаики "Боривитер" в Лондоне / Фото из пресс-релиза события

Как сообщалось ранее, Александр Усик прибыл в Лондон, где уже в субботу, 19 июля, проведет матч-реванш против Даниэля Дюбуа. 38-летний спортсмен принял участие в презентации воссозданную мозаику "Боривитер" художницы-шестидесятницы Аллы Горской на Трафальгарской площади, сообщает Общественное.

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Напомним, мозаика висела в Мариуполе в ресторане "Украина". Он долгое время был закрыт, поэтому работу Горской, которую убили в 1970 году, видели очень мало людей. В 2022-м во время российского вторжения мозаика была повреждена. Сейчас ее судьба неизвестна.

Чтобы воссоздать мозаику, привлекли 15 художников-монументалистов и исследователей. Саму мозаику команда собирала три месяца. Чтобы максимально точно воспроизвести оригинал, из разных уголков страны и мира привезли более 700 кг материалов: от непрозрачного стекла смальты и плитки нужных цветов до металлических плит и алюминиевых ложек. Для транспортировки мозаики разработали уникальную конструкцию из 68 пазлов, которые собираются на металлический каркас. Таким образом мозаика впервые выглядит не как часть фасада, а существует как уникальная конструкция.

Лондон стал первой европейской столицей, где открыли мозаику. Проект поддержал английский предприниматель сэр Ричард Брэнсон, который вместе с Усиком презентовал "Боривитер".