"Усик – лучший супертяжеловес в мире. Он, пожалуй, лучший супертяжеловес нашей эпохи, вокруг этого больше нет никаких споров. Он удивительный в том, что делает.

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Дюбуа был потрясающим. Я неоднократно сбрасывал его со счетов, но он возвращался и доказывал, что я ошибаюсь. Необходимо дать ему возможность, и у него есть шансы, но Усик уже один раз заставил его сдаться. Так почему он не может заставить Дюбуа сдаться еще раз?

Сейчас Дюбуа находится на той стадии карьеры, когда он справился с большими трудностями и стал более уверенным, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик остановит его с 8-го по 12-й раунд", – поделился Белью в комментарии Bet365.

Напомним, Александр Усик предварительно может провести бой-реванш с Даниэлем Дюбуа 12 июля – переговоры находятся в финальной стадии. Поединок планируют провести 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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