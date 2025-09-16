Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик уже не является лидером рейтинга сильнейших боксеров современности независимо от весовой категории (P4P) по версии издания The Ring.

Украинского чемпиона с первой строчки потеснил американский боксер Теренс Кроуфорд, который в минувший уик-энд выиграл у Сауля Канело Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Кроуфорд поднялся на три позиции и теперь идет первым в реестре. Усик уже не первый после почти полтора года лидерства.

Канело, проиграв Кроуфорду, занимает не восьмое место, а десятое. Со второй позиции на третью переместился абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, который 14 сентября победил представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева

Рейтинг Pound-for-pound (версия The Ring):

1. (3*) Теренс Кроуфорд (США)

2. (1) Александр Усик (Украина)

3. (2) Наоя Иноуэ (Япония)

4. (4) Дмитрий Бивол

5. (5) Артур Бетербиев

6. (6) Джесси Родригес (США)

7. (7) Дзунто Накатани (Япония)

8. (9) Шакур Стивенсон (США)

9. (10) Дэвид Бенавидес (США)

10. (8) Сауль Альварес (Мексика)

* – место в предыдущей версии рейтинга

️ Terence Crawford moves up to #1 in The Ring’s latest pound-for-pound rankings after his stunning display against Canelo Alvarez. pic.twitter.com/myUYipK8lr — Ring Magazine (@ringmagazine) September 15, 2025

