"38 лет – это только старт! Я благодарю Бога, мою команду и весь Уэмбли. Спасибо вам всем! Эта победа для всех людей. Сейчас я хочу только отдохнуть. Я просто хочу вернуться домой, к семье. Возможно, 2-3 месяца, только отдых.

Усик – Дюбуа 2 – видеообзор боя, который снова сделал украинца абсолютным чемпионом

Мой следующий соперник? Возможно, Тайсон Фьюри. Возможно, Дерек Чисора. А может и Джозеф Паркер. Я не могу сказать сейчас.

Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают нашу страну. Ребята, Слава Украине! Благодаря вам я здесь", – сказал Усик в комментарии сразу после победы над Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Напомним, Усик уже побеждал Чисору в 2020 году, а с Фьюри разобрался дважды. Новозеландец Паркер с украинцем еще не пересекался и является обязательным претендентом по линии WBO.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона