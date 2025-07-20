Усик после победы над Дюбуа составил список потенциальных следующих соперников – три фамилии
Александр Усик после возвращения звания абсолютного чемпиона хочет немного отдохнуть, но готов рассмотреть новые предложения.
"38 лет – это только старт! Я благодарю Бога, мою команду и весь Уэмбли. Спасибо вам всем! Эта победа для всех людей. Сейчас я хочу только отдохнуть. Я просто хочу вернуться домой, к семье. Возможно, 2-3 месяца, только отдых.
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Мой следующий соперник? Возможно, Тайсон Фьюри. Возможно, Дерек Чисора. А может и Джозеф Паркер. Я не могу сказать сейчас.
Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают нашу страну. Ребята, Слава Украине! Благодаря вам я здесь", – сказал Усик в комментарии сразу после победы над Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
Напомним, Усик уже побеждал Чисору в 2020 году, а с Фьюри разобрался дважды. Новозеландец Паркер с украинцем еще не пересекался и является обязательным претендентом по линии WBO.
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