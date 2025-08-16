Поединок между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) может быть перенесен.

Усик подал запрос с просьбой отсрочить переговоры о бое с Паркером, сообщает Boxing Scene.

Отмечается, что причиной такого решения является давняя травма спины. Изнурительные бои на самом высоком уровне сказались на физическом состоянии украинского чемпиона.

Напомним, 23 июля, WBO обязала Усика провести защиту титула против временного чемпиона Джозефа Паркера. В начале августа промоутер Джозефа Дэвид Хиггинс заявил, что переговоры до сих пор не начались.

К слову, недавно Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

