Украинский тяжеловес Александр Усик попал в топ-10 самых богатых боксеров мира, сообщает GiveMeSport.

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38-летний обладатель чемпионских поясов WBC, WBA, WBO и IBO занял в рейтинге шестую строчку с достатком в 165 млн долларов. Сразу за ним расположился Тайсон Фьюри, которого украинец дважды нокаутировал в прошлом году. В активе британца 146 миллионов.

Первую строчку в рейтинге с 400 млн долларов занимает Флойд Мейвезер. Второе место за Джорджем Форманом (300 млн), а тройку замыкает Сауль Альварес (250 млн).

Топ-10 самых богатых спортсменов в истории бокса:

1. Флойд Мейвезер-младший (США) – 400 миллионов долларов

2. Джордж Форман (США) – 300 млн

3. Сауль Альварес (Мексика) – 250 млн

4. Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 220 млн

5. Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 млн

6. Александр Усик (Украина) – 165 млн

7. Тайсон Фьюри (Англия) – 146 млн

8. Леннокс Льюис (Англия) – 120 млн

9. Шугар Рэй Леонард (США) – 120 млн

10. Джейк Пол – 100 млн

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