Усик попал в топ-10 самых богатых боксеров мира – в компании жертва, легенды и блогер, который бил Тайсона
Издание GiveMeSport сформировало десятку крупнейших богачей бокса. Среди громких имен нашлось место и украинцу.
Украинский тяжеловес Александр Усик попал в топ-10 самых богатых боксеров мира, сообщает GiveMeSport.
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38-летний обладатель чемпионских поясов WBC, WBA, WBO и IBO занял в рейтинге шестую строчку с достатком в 165 млн долларов. Сразу за ним расположился Тайсон Фьюри, которого украинец дважды нокаутировал в прошлом году. В активе британца 146 миллионов.
Первую строчку в рейтинге с 400 млн долларов занимает Флойд Мейвезер. Второе место за Джорджем Форманом (300 млн), а тройку замыкает Сауль Альварес (250 млн).
Топ-10 самых богатых спортсменов в истории бокса:
1. Флойд Мейвезер-младший (США) – 400 миллионов долларов
2. Джордж Форман (США) – 300 млн
3. Сауль Альварес (Мексика) – 250 млн
4. Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 220 млн
5. Оскар Де Ла Хойя (США) – 200 млн
6. Александр Усик (Украина) – 165 млн
7. Тайсон Фьюри (Англия) – 146 млн
8. Леннокс Льюис (Англия) – 120 млн
9. Шугар Рэй Леонард (США) – 120 млн
10. Джейк Пол – 100 млн
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