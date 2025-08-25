Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик занял шестую позицию в рейтинге самых богатых боксеров в истории, который представил портал GiveMeSport.

Усик – единственный из представителей Украины в этом реестре. Суммарный заработок Александра оцениваются в 165 миллионов долларов.

Лидирует в рейтинге непобедимый американец Флойд Мейвезер. Его заработок составляет 400 миллионов долларов. Второе и третье место заняли соответственно Джордж Форман (300 миллионов долларов) и Сауль (Канело) Альварес (250 миллионов долларов).

Усик находится в реестре на шаг выше своего недавнего соперника – британца Тайсона Фьюри, который имеет заработок в размере 146 миллионов долларов.

