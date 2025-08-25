Усик попал в рейтинг самых богатых боксеров в истории – Александр вне топ-5, но выше Тайсона Фьюри
Александр Усик занял шестое место в боксерском денежном рейтинге.
Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик занял шестую позицию в рейтинге самых богатых боксеров в истории, который представил портал GiveMeSport.
Усик – единственный из представителей Украины в этом реестре. Суммарный заработок Александра оцениваются в 165 миллионов долларов.
Лидирует в рейтинге непобедимый американец Флойд Мейвезер. Его заработок составляет 400 миллионов долларов. Второе и третье место заняли соответственно Джордж Форман (300 миллионов долларов) и Сауль (Канело) Альварес (250 миллионов долларов).
Усик находится в реестре на шаг выше своего недавнего соперника – британца Тайсона Фьюри, который имеет заработок в размере 146 миллионов долларов.
Рейтинг самых богатых боксеров в истории (версия GiveMeSport)
