Сергей Деревянченко (16–6, 10 КО), выступающий в лимите второго среднего веса (до 76,6 кг), имеет шанс попробовать себя на футбольном поле.

"Добро пожаловать в команду, Сергей Деревянченко. ФК Днестр бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.

Мы знаем, что ты мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы! Присоединяйся к нашей команде – вместе будем выигрывать новые бои и матчи!" – говорится в официальном заявлении футбольного клуба.

Интересно, что Деревянченко уже успел оставить комментарий под этим обращением и опубликовал эмодзи с огнем.

Напомним, Днестр по итогам прошлого сезона стал чемпионом Украины среди любителей. Деревянченко – украинский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях. Участник Олимпийских игр 2008 (9 место в средней весовой категории) и Мировой серии бокса (WBS). Свой последний бой Сергей провел 2 июля 2025 года, нокаутировав в шестом раунде американца Джереми Рамоса.

