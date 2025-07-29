IBF готовит соперника для защиты титула Александра Усика, сообщает Boxing Scene. Организация решила выставить на торги поединок между кубинцем Фрэнком Санчесом и нигерийцем Эфе Аджагбой, поскольку команды боксеров не смогли договориться о поединке.

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Аукцион состоится 5 августа. Промоутер, который предложит наибольшую ставку будет организовывать поединок, а сама сумма станет призовым фондом поединка. Кроме того, отмечается, что если Усик решит завершить карьеру, тогда победитель боя Санчес – Аджагба сразится с Дереком Чисорой за звание чемпиона мира.

Стоит отметить, что Эфе Аджагба и Фрэнк Санчес уже боксировали в 2021 году – тогда кубинец одержал победу по очкам. Недавно поясом IBF владел британец Даниэль Дюбуа, однако он потерял его в реванше с Александром Усиком.

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