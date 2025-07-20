Джейк Пол вышел на ринг после боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа, подойдя к украинцу. После этого блогер спросил у Усика о возможном матче по правилам ММА, продублировав вопрос в соцсети X: "Поздравляю одного из величайших тяжеловесов всех времен Александра Усика с огромной победой. Я очень тебя уважаю. Теперь мы проводим матч MMA за чемпионство мира".

Усик – Дюбуа: известны записки судей на момент сокрушительного удара украинца в пятом раунде

Стоит добавить, что Джейка Пола уничтожили в комментариях к этому сообщению. Почти все указывают, что блогер вечно вызывает бойцов ММА на боксерские поединки, а теперь хочет вызвать действующего боксера на бой ММА. Припомнили ему и опыт выступлений на боксерском ринге, призвав встретиться в поединке с Усиком на боксерском ринге.

У украинского хевивейта уточнили по этому поводу на пресс-конференции после боя: "Реально ли, что Джейк Пол сойдется с Александром Усиком в поединке по правилам ММА? Да, это возможно, но надо немножко поработать над этим, чтобы это было еще возможнее".

Напомним, Александр Усик в пятом раунде сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а затем левым боковым нокаутировал соперника. Таким образом, украинец стал двукратным абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Congrats to one of the greatest heavyweights of all time @usykaa on a huge win. I respect you a lot. Now we do an MMA match for the world @MostVpromotions pic.twitter.com/1MgsKyG13z — Jake Paul (@jakepaul) July 19, 2025

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона