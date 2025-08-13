Некогда грозный нигерийский боксер супертяжелого дивизиона Айк Ибеабучи (20-0 15 КО) по прозвищу "Президент" вернется на ринг 23 августа против Идриса "Финито" Аффини. Поединок состоится в Лагосе (Нигерия) и станет первым для Айка за последние 26 лет. Накануне поединка Ибеабучи выступил с дерзким заявлением о своих дальнейших планах.

"Приятно наконец-то вернуться на ринг. 26 лет – это долгий срок. Я в форме и готов побить рекорд Джорджа Формана. Хочу стать самым возрастным чемпионом мира в тяжелом весе. Сейчас я в лучшей боевой форме, чем когда победил Дэвида Туа (в 1997 году) и нокаутировал Криса Берда (в 1999 году).

Моя цель – бой с Александром Усиком за титул. Усик хранит мои пояса в тепле. Если бы у меня была возможность драться за титул чемпиона в тяжелом весе, я бы никогда не проиграл, и эти пояса до сих пор были бы у меня.

"Президенту" не откажут. У Усика пояса "Президента", и я приду, чтобы их забрать. Они просто взяты в аренду, он не заплатил за них. Его никто не защитит", – цитирует Ибеабучи World Boxing News.

Айк Ибеабучи в 2015 году вышел из тюрьмы, где провел 16 лет за изнасилование.

