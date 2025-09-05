Александр Усик пока остается чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версии Всемирной боксерской организации.

Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик имеет обязательство на проведение титульного поединка по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Как известно, санкционирован бой украинца против новозеландца Джозефа Паркера, но договоренности о его проведении пока нет.

Усик сообщил о травме и попросил о переносе боя за титул WBO против Паркера

Усик, сославшись на травму спины, запросил отсрочку проведения этого поединка. По информации World Boxing News, WBO близка к тому, чтобы принять положительное решение по запросу Усика.

Руководитель Всемирной боксерской организации добавил, что титул полноценного чемпиона уже не будет разыгран в 2025 году – следовательно, Усик сохранит его до конца текущего года гарантированно.

"Два гениальных боксера": известный промоутер спрогнозировал бой между Усиком и Али и не оставил шансов Майку Тайсону