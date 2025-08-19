Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил отсрочку от WBO относительно переговоров с Джозефом Паркером для обязательной защиты титула, сообщает Sky Sports.

Напомним, командам боксеров предоставили 30 дней для достижения соглашения о поединке, иначе будут назначены промоутерские торги.

Предпосылкой для отсрочки стало то, что 38-летний украинец имеет травму спины. Кроме того, боксер попросил дать ему возможность отдохнуть из-за своего возраста, отметив, что в последние годы он проводил бои высокого уровня.

Интересно, что даже после одобрения изменения срока защиты, Усик не имеет права боксировать с кем-то другим, чем с Джозефом Паркером, который является временным чемпионом с марта 2024-го. В противном случае, украинец потеряет титул.

Напомним, в ночь на 20 июля Александр нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

