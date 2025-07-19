"Чемпион! Сборная Украины по футзалу желает тебе победы в бою за абсолютное чемпионство. Твоя поддержка перед чемпионатом мира дала нам дополнительную мотивацию получить бронзовые медали. Ты тот спортсмен, который научил никогда не сдаваться и вставать даже после ударов ниже пояса.

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Дюбуа грязно бьется и говорит много лишнего. Но ты всегда наказываешь соперников за длинный язык. Верим, что ты сделаешь это снова. Верим, что после боя вся Украина будет радоваться твоей победе. Держим кулаки! Вперед, Усик, к третьему абсолютному чемпионству!" – говорится в сообщении спортсменов.

Напомним, Александр Усик в прошлом году записал видеообращение к сборной Украины по футзалу, призвав играть за всех украинцев, в том числе и за тех, кто защищает наше государство от российских оккупантов. В итоге, "сине-желтые" завоевали историческую бронзу.

К слову, поединок-реванш Усик – Дюбуа состоится уже сегодня, 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало ориентировочно в 23:30 по киевскому времени. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Усик владеет поясами WBC, WBO, WBA и IBO против одного IBF у Дюбуа.

Усик против Дюбуа: онлайн-трансляция боя-реванша