Александр Усик (24-0, КО 15) получил травму в бою против Даниэля Дюбуа (22-3, KO 21) и просит отложить переговоры о своем следующем моем. Об этом сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Вчера Александр Усик прислал письмо, в котором просит WBO отложить переговоры и дать ему еще немного времени из-за травмы. Ждем, что будет дальше. Усик может сделать титул вакантным или выйти на поединок с Паркером", – заявил Уоррен в комментарии для Sky Sports.

Напомним, что Усик уверенно победил нокаутом Даниэля Дюбуа 19 июля, после чего WBO обязала украинца начать переговоры с 33-летним новозеландским боксером Джозефом Паркером (36-3, КО 24) относительно следующего боя.

